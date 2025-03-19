Никита Михалков пожаловался на тех, кто распускает сплетни о его здоровье, и анонсировал новый выпуск «Бесогона»

Председатель правления Союза кинематографистов России заявил, что находится не в больнице и погружен в работуРежиссер Никита Михалков прокомментировал Daily Storm появившиеся в ряде Telegram-каналов сообщения о его проблемах с сердцем и госпитализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии