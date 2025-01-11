Генслер: "У SEC есть много работы по регулированию криптовалют"

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, который планирует покинуть свой пост 20 января 2025 года, заявил, что в регулировании альткоинов и рыночных посредников еще предстоит проделать значительную работу.
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