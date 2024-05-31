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Закон о запрете на продажу любых вейпов в РФ внесут в Госдуму

Закон о запрете на продажу любых вейпов в РФ внесут в Госдуму

Московская городская Дума представила законопроект № 610727-8 в Государственную Думу, который направлен на запрет розничной продажи табачной продукции, изделий из табака, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции через интернет .

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