Гюнтер Штайнер: «Иногда кажется, что Вольфф и Хорнер хотят убить друг друга, но мы все работаем на «Ф-1»

По мнению руководителя «Хааса», вражда между боссами «Мерседеса» и «Ред Булл» реальна, однако у любой конкуренции в «Формуле-1» есть границы.
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