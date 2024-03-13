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Кимаковский: армия РФ улучшила тактическое положение рядом с городом Часов Яр

Кимаковский: армия РФ улучшила тактическое положение рядом с городом Часов Яр

Армия Российской Федерации улучшила свое тактическое положение рядом с населенным пунктом Часов Яр. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», сделал Игорь Кимаковский, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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