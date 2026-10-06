Во Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире с обложкой Дали

Из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире — «Апокалипсис» автора Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали.
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