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Копеечка - Объявления Донбасса

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3ком в рассрочку Макеевка, кв-л Шахтерский в Макеевке - 2 700 000 руб

3ком в рассрочку Макеевка, кв-л Шахтерский в Макеевке - 2 700 000 руб

Продается 3 комн. квартира Макеевка, бульв. 8-го сентября, кв-л Шахтерский, о-р маг. Пакет 5 этаж 5 этажного дома ( не угловая) Общая площадь 68 кв.

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