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Царьград

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"Загнали всех на маркетплейсы, теперь не расхлебаем": Олигархи сделали из России место работы курьеров и торговцев. Построили "удобные цели"

"Загнали всех на маркетплейсы, теперь не расхлебаем": Олигархи сделали из России место работы курьеров и торговцев. Построили "удобные цели"

Занимается ли кто-нибудь в России прогнозированием перспектив? Например, с учётом развития средств поражения? Осуществляет ли кто-нибудь моделирование возможных ситуаций? Просчитываются ли варианты исхода событий? Разрабатываются ли возможные меры защиты? Или мы умеем лишь отвечать на удары врага, да и то не всегда?Россия продолжает страдать от последствий пандемии ковида.

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