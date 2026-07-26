"Загнали всех на маркетплейсы, теперь не расхлебаем": Олигархи сделали из России место работы курьеров и торговцев. Построили "удобные цели"

Занимается ли кто-нибудь в России прогнозированием перспектив? Например, с учётом развития средств поражения? Осуществляет ли кто-нибудь моделирование возможных ситуаций? Просчитываются ли варианты исхода событий? Разрабатываются ли возможные меры защиты? Или мы умеем лишь отвечать на удары врага, да и то не всегда?Россия продолжает страдать от последствий пандемии ковида.