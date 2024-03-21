Grinding Gear Games представила Некрополь – следующую лигу для Path of Exile Разработчики ...

Grinding Gear Games представила Некрополь – следующую лигу для Path of ExileРазработчики из Grinding Gear Games рассказали о следующем расширении Path of Exile под названием Некрополь, запуск которого запланирован на 29 марта.
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