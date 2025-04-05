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Несекретные материалы

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По решению суда РФ восстановлена работа экспортных мощностей КТК

По решению суда РФ восстановлена работа экспортных мощностей КТК

Правительство распорядилось закрыть два из трех причалов главного экспортного терминала нефти на Черном море, обслуживающего экспорт казахстанской нефти, что может серьезно нарушить поставки сырой нефти, однако ситуацию спас суд.

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