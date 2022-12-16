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Астрологи предрекли болезненное расставания 3 знакам зодиака в ближайшие дни

Астрологи предрекли болезненное расставания 3 знакам зодиака в ближайшие дни

Астрологи указали на знаки зодиака, которых пронзит жгучая боль расставания в ближайшие два дня. Сквозная рана на сердце оставит череду переживаний и обид в представителях сразу трех созвездий, при этом, оправиться от таких потрясений им будет крайне непросто.

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