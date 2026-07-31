Политика как он...
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Политика как она есть

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ХАМАС назвал условия для своего разоружения

ХАМАС назвал условия для своего разоружения

Палестинское радикальное движение ХАМАС подчеркнуло, что вопрос его разоружения зависит от выполнения Израилем всех пунктов соглашения и связан, в частности, с полным выводом войск из сектора Газа и прекращением израильских атак.

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