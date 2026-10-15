Гражданин страны из Центральной Азии заплатил через посредника 1,4 миллиона рублей чиновникам муниципального учреждения в Калужской области, а потом пытался скрыться за границейВидео - "МВД-медиа" В международном аэропорту Дубая правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов передали россиянам трех разыскиваемых по линии Интерпола людей, среди которых один, гражданин страны из Центральной Азии, подозревается в даче взятки в Калужской области.