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FiNE NEWS

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Госдепартамент США подтвердил открытость Ормузского пролива и ведёт переговоры о безопасности судоходства

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Ормузский пролив остаётся открытым для судов и грузов. Об этом он заявил 4 августа, отметив, что через пролив продолжается движение кораблей и циркуляция нефти.

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