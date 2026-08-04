Госдепартамент США подтвердил открытость Ормузского пролива и ведёт переговоры о безопасности судоходства

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Ормузский пролив остаётся открытым для судов и грузов. Об этом он заявил 4 августа, отметив, что через пролив продолжается движение кораблей и циркуляция нефти.
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