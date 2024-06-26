Народный фронт запустил опрос о доступности спорта для детей в регионах России

На необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта обратил внимание Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства в ходе обсуждения доклада руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова о работе с обращениями граждан в ходе «Прямой линии» в 2023 году.