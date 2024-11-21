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Подсчитана стоимость базового набора для подготовки машины к холодам в 2024 году

Подсчитана стоимость базового набора для подготовки машины к холодам в 2024 году

Базовый набор для подготовки машины к холодам в 2024 году обойдется автолюбителям в среднем в 38 900 рублей, подсчитали аналитики маркетплейса Мегамаркет и сервиса для приема платежей ЮKassa в совместном исследовании.

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