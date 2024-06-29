Как бесплатно подвести к дому газ и получить 100 тысяч рублей на покупку оборудования

Социальная программа по догазификации действует в России не один год. Это федеральный проект, по которому государство бесплатно проводит голубое топливо от магистральной трубы до границ участков, на которых расположены дома.
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