CNN: Трамп уволил генерального инспектора USAID Пола Мартина

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) был уволен после того, как его ведомство опубликовало доклад, в котором критиковались усилия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по ликвидации USAID, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
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