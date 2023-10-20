Работа на самосвалах БелАЗ в карьерах – ощути себя титаном

Как бы не шутили про мужчин и большие автомобили, многие мечтают о такой машине. Пускай и в глубине души, но иногда хочется сесть на рамный внедорожник и с высоты снисходительно посматривать на малолитражки.
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