Трамп призвал закрыть дело о выплате актрисе по примеру помилования сына Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп через своих адвокатов призвал суд Нью-Йорка закрыть дело о выплате актрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на формулировки, которые использовал глава государства Джо Байден, когда объявил о помиловании своего сына.