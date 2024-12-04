Трамп призвал закрыть дело о выплате актрисе по примеру помилования сына Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп через своих адвокатов призвал суд Нью-Йорка закрыть дело о выплате актрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на формулировки, которые использовал глава государства Джо Байден, когда объявил о помиловании своего сына.
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