Вековой юбилей отмечает жительница АМО!🎂 Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает вдова участника Великой Отечественной войны-Анна Егоровна Балычева, проживающая в поселке АМО.
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Вековой юбилей отмечает жительница АМО!🎂 Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает вдова участника Великой Отечественной войны-Анна Егоровна Балычева, проживающая в поселке АМО.