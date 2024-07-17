Зеленский намерен отобрать государственные награды у Азарова, Табачника, Ефремова. Напуганный Бойко - за

Владимир Зеленский перестал говорить о победе над Россией. Теперь он работает на внутреннюю аудиторию, инициируя репрессии против тех, кто выступал в поддержку нормальных отношений Киева и Москвы, а также является сторонником мирного разрешения военного конфликта.