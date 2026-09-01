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Контрафронт

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Колумбия: Один мирный житель погиб, двое полицейских и девять гражданских лиц получили ранения после...

Колумбия: Один мирный житель погиб, двое полицейских и девять гражданских лиц получили ранения после того, как автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался возле полицейского участка в Лос-Патиосе, недалеко от Кукуты, департамент Северный Сантандер, в ночные часы 31 августа.

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