Колумбия: Один мирный житель погиб, двое полицейских и девять гражданских лиц получили ранения после того, как автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался возле полицейского участка в Лос-Патиосе, недалеко от Кукуты, департамент Северный Сантандер, в ночные часы 31 августа.
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