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В Москве производитель оптики нарастил выпуск продукции на 38% по нацпроекту

В Москве производитель оптики нарастил выпуск продукции на 38% по нацпроекту

Глава Минэкономразвития Максим Решетников и заместитель мэра Москвы Мария Багреева в рамках рабочего выезда посетили столичную компанию — производителя медицинской оптики, участвующую в нацпроекте «Производительность труда».

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