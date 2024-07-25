В Москве производитель оптики нарастил выпуск продукции на 38% по нацпроекту

Глава Минэкономразвития Максим Решетников и заместитель мэра Москвы Мария Багреева в рамках рабочего выезда посетили столичную компанию — производителя медицинской оптики, участвующую в нацпроекте «Производительность труда».
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