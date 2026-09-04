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Женщина и ребенок выпали из автобуса на Урале

Женщина и ребенок выпали из автобуса на Урале

35-летняя женщина и 5-летний мальчик выпали из автобуса в Нижнем Тагиле. Водитель транспортного средства забыл закрыть пассажирские двери и поехал по маршруту.

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