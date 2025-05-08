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Только треть британцев поддерживают рост оборонных расходов до 3,5% ВВП

Только треть британцев поддерживают рост оборонных расходов до 3,5% ВВП

Исследование Focaldata выявило, что лишь 36% британцев поддерживают увеличение военных расходов до 3,5% ВВП, несмотря на возможные налоговые последствия.

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