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The Eurasia Daily news agency

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In Armenia, they cannot convict Garegin II in any way — the prosecutor also refused the case

In Armenia, they cannot convict Garegin II in any way — the prosecutor also refused the case

The prosecutor, as well as three judges, also refused to participate in the trial against Catholicos of All Armenians Garegin II and quit his job, local media reported.

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