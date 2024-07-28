Молодые парни, крепкие мужчины и мудрые ветераны – день ВМФ связывает несколько поколений и эпох. Для многих – это традиционная дата, которую отмечает огромное количество семей.
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Молодые парни, крепкие мужчины и мудрые ветераны – день ВМФ связывает несколько поколений и эпох. Для многих – это традиционная дата, которую отмечает огромное количество семей.