В ямальском городе люди замерзли из-за плановых работ с электричеством

В Лабытнанги (ЯНАО) 17 декабря было массовое отключение электроэнергии из-за плановых работ. Из-за этого у местных жителей перемерзли трубы, в соцсетях они отмечают, что такие работы не стоит проводить в морозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии