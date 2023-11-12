Буран: космический корабль, который мог изменить космонавтику

Если в разгар космической гонки лидировал СССР, запустив первый спутник в космос, затем первого человека, а после совершив множество других, до того момента казавшихся нереальными достижений в науке, то к финалу, лидерство перешло к США.
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