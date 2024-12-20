Глава Салехарда Титовский вошел в десятку лучших градоначальников по итогам года

Глава Салехарда Алексей Титовский занял седьмое место в национальном рейтинге градоначальников. Помимо этого, в топ-10 попали руководители администраций Тюмени и Ханты-Мансийска, сообщил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
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