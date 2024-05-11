Нужны рабочие на строительные и отделочные работы. Работа в Новоаннинском, график 6:1, Зарплата от 50 000 т.
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Нужны рабочие на строительные и отделочные работы. Работа в Новоаннинском, график 6:1, Зарплата от 50 000 т.