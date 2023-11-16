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ЕС в ребро: Пашинян разворачивает Армению от России

ЕС в ребро: Пашинян разворачивает Армению от России

Последние действия и заявления армянского премьера Никола Пашиняна указывают, что де-факто разворот Еревана от России в сторону Запада уже произошел, однако это не означает разрыва отношений Армении с ОДКБ или выгодным для нее ЕАЭС, считают эксперты.

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