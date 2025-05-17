Итальянская ассоциация помогает детям из ДНР отдыхать на море - активист

Итальянская благотворительная организация «Помогите нам спасти детей» (Aiutateci a Salvare i Bambini) содействует организации морского отдыха для детей из Донецкой Народной Республики — Горловки и Петровского района Донецка .
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