Получил 100 рублей - заплати 12 тысяч: прокуратура Бобруйского района поддержала гособвинение в отношении руководителя сельхо...

Получил 100 рублей - заплати 12 тысяч: прокуратура Бобруйского района поддержала гособвинение в отношении руководителя сельхозорганизации Кличевского районаПрокуратура Бобруйского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении руководителя одной их сельскохозяйственных организаций Кличевского района, которому инкриминировано полу .