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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Получил 100 рублей - заплати 12 тысяч: прокуратура Бобруйского района поддержала гособвинение в отношении руководителя сельхо...

Получил 100 рублей - заплати 12 тысяч: прокуратура Бобруйского района поддержала гособвинение в отношении руководителя сельхо...

Получил 100 рублей - заплати 12 тысяч: прокуратура Бобруйского района поддержала гособвинение в отношении руководителя сельхозорганизации Кличевского районаПрокуратура Бобруйского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении руководителя одной их сельскохозяйственных организаций Кличевского района, которому инкриминировано полу .

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