Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    а зачем Зеленского убирать нам? смыла нет, его уберут или свои или британцы, да и кто он такой? от него ничего не зав...Покушение на Пути...
  • Валерия
    Скорее...хитрожопый.Лукашенко — минис...
  • валерий двойнишников
    У нас русских и в России не предполагается. Каждый десятый житель мигрант.Под Курск срочно ...

Вы будете смеяться, когда узнаете, почему столица Таджикистана имеет такое название

Вы будете смеяться, когда узнаете, почему столица Таджикистана имеет такое название

Все же знают столицу Таджикистана? Да, все правильно, славный город Душанбе. Когда в него прилетаешь впервые, кажется, будто из Москвы и не уезжал: повсюду какие-то стройки, ремонты дорог, адские пробки и повсюду таджики, таджики, таджики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх