Робот-червь WorMa забрался на 15-сантиметровую ступеньку, перекачивая воду

Робот-амфибия WorMa с резервуарами в голове и хвосте / © Nana Obayashi, NYU Tandon Даниил Филимонов и Нана Обаяси из лаборатории Prema Lab разработали робота, который приспосабливается к разным условиям, смещая центр масс.
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