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25-летняя дочь Анны Ковальчук Злата выходит замуж за певца

25-летняя дочь Анны Ковальчук Злата выходит замуж за певца

Год назад Злата Ковальчук рассказала в социальных сетях, что пережила болезненное расставание, которое подтолкнуло ее к творчеству… А затем она познакомилась с солистом рок-группы «Для дур» — и влюбилась.

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