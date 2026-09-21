25-летняя дочь Анны Ковальчук Злата выходит замуж за певца

Год назад Злата Ковальчук рассказала в социальных сетях, что пережила болезненное расставание, которое подтолкнуло ее к творчеству… А затем она познакомилась с солистом рок-группы «Для дур» — и влюбилась.
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Страшненькая накрашенная) и не накрашенная. Они с утиными губами все одинаковые)))