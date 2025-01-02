Сможет ли PENGU удержать свой рост?

На рынке Pudgy Penguins (PENGU) наблюдается повышенная активность крупных инвесторов. Недавно созданный кошелек в этой сети, перевел с биржи Binance токены PENGU на сумму $3,13 миллиона, что совпало с ростом цены на 15,14% до $0,03435 и увеличением объема торгов на 113,43% до $734,47 миллиона за сутки.