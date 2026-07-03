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ГТРК Татарстан

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Третья очередь благоустройства набережной Кабана завершена на 69%

Строительная готовность третьей очереди благоустройства набережной озера Кабан достигла 69%. Об этом на выездном пресс-подходе сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров.

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