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Рецепт домашних стрипсов: готовим вкусные и полезные кусочки курицы в панировке

Рецепт домашних стрипсов: готовим вкусные и полезные кусочки курицы в панировке

Продукты Что нужно для блюда. Фото автора / Metro Фото: 500 г филе куриной грудки, 1 стакан кефира.

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