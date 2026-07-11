Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 537 подписчиков

Укуси палец: пловец Спиридонов дал совет, как не утонуть в море при панике

Укуси палец: пловец Спиридонов дал совет, как не утонуть в море при панике

Пловец-экстремал Спиридонов дал совет, как не утонуть в море, если началась паника.Пловец-экстремал Андрей Спиридонов поделился необычным, но научно обоснованным способом справиться с паникой в воде и не утонуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии