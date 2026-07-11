Укуси палец: пловец Спиридонов дал совет, как не утонуть в море при панике

Пловец-экстремал Спиридонов дал совет, как не утонуть в море, если началась паника.Пловец-экстремал Андрей Спиридонов поделился необычным, но научно обоснованным способом справиться с паникой в воде и не утонуть.
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