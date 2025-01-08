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Челябинская пенсионерка организовала резиновую квартиру для мигрантов

Челябинская пенсионерка организовала резиновую квартиру для мигрантов

72-летняя женщина поставила на учёт рекордное количество иноземцев.В ходе работы по усилению контроля за миграционными процессами, проводимой отделом полиции "Тракторозаводский", за фиктивную регистрацию иностранных граждан привлечена к ответственности 72-летняя челябинка.

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