НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Apple получила огромный штраф в размере $1,8 миллиарда от Еврокомиссии за наруше...

Apple получила огромный штраф в размере $1,8 миллиарда от Еврокомиссии за наруше...

Apple получила огромный штраф в размере $1,8 миллиарда от Еврокомиссии за нарушение антимонопольного законодательстваКак стало известно, вчера Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple по жалобе от сервиса Spotify на гигантскую сумму в размере $1,8 миллиарда за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке музыкальных сервисов на iOS платформе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх