Apple получила огромный штраф в размере $1,8 миллиарда от Еврокомиссии за наруше...

Apple получила огромный штраф в размере $1,8 миллиарда от Еврокомиссии за нарушение антимонопольного законодательстваКак стало известно, вчера Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple по жалобе от сервиса Spotify на гигантскую сумму в размере $1,8 миллиарда за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке музыкальных сервисов на iOS платформе.