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Мировое обозрение

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Путин поручил сохранить порог дохода в 20 млн рублей для уплаты НДС

Владимир Путин остановил «закручивание гаек» для малого бизнеса. По крайней мере, на время. Порог доходов для работы на упрощенной системе налогообложения (УСН) останется на отметке в 20 миллионов рублей.

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