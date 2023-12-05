Свинское отношение властей Латвии к русскоязычному населению грозит эффектом бумеранга.Русский лидер Владимир Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека рассказал о том, что проводимая латвийским руководством политика не приведет к хорошим последствиям.
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