"Их ужасно много": Дроны ВСУ несколько часов бьют по России. Полыхают завод и нефтебаза. План "ковёр" в аэропортах. Люди напуганы

Виктор Шауэрман

Да уж, все недовольны то что наше правительство не реагирует жёсткими ответами на бесконечные атаки со стороны ВСУ и позволяют бить по нам и дальше, не предотвращая удары. Это всё странно и люди напуганы и в недоумении почему правительство РФ МО не реагирует, как будто так и надо или жалеют другую сторону. Вот только спец апперцепцию мы начали, а нас обстреливают, в голове не укладывается 🤷‍♂️ но жаль наши клиенты никто не читает из правительства и никто ничего не понимает и не знает, люди в недоумении как так??? Но я верю и доверяю президенту и думаю что он знает что делает! И большая благодарность нашим ребятам, нашим героям на СВО они большие молодцы и знаю своё и делают это хорошо, было бы во всём так!