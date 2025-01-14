Боевики с помощью дронов несколько часов атакуют Россию. Полыхают завод и нефтебаза. По другим данным, пожары начали в районе самих предприятий.
"Их ужасно много": Дроны ВСУ несколько часов бьют по России. Полыхают завод и нефтебаза. План "ковёр" в аэропортах. Люди напуганы
Комментарии
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Амара Карпова
Безнаказанность порождает вседозволенность🤬...терпим же...потому что мы не такие🥲🤬
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20 час.
Виктор Шауэрман
Да уж, все недовольны то что наше правительство не реагирует жёсткими ответами на бесконечные атаки со стороны ВСУ и позволяют бить по нам и дальше, не предотвращая удары. Это всё странно и люди напуганы и в недоумении почему правительство РФ МО не реагирует, как будто так и надо или жалеют другую сторону. Вот только спец апперцепцию мы начали, а нас обстреливают, в голове не укладывается 🤷♂️ но жаль наши клиенты никто не читает из правительства и никто ничего не понимает и не знает, люди в недоумении как так??? Но я верю и доверяю президенту и думаю что он знает что делает! И большая благодарность нашим ребятам, нашим героям на СВО они большие молодцы и знаю своё и делают это хорошо, было бы во всём так!
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19 час.
ВШ
Виктор Шауэрман
Но наши комменты никто сверху не читает и это жаль
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19 час.
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