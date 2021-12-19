Ракета сыграет с Нилом Робертсоном в финале World Grand Prix 2021

Ронни О’Салливан одержал победу над Стюартом Бинхэмом со счетом 6-2 и вышел в финал турнира World Grand Prix 2021, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты World Grand Prix 2021 Турнирная таблица, результаты World Grand Prix 2021 Расписание трансляций World Grand Prix 2021 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Видео World Grand Prix 2021 Ронни О’Салливан впервые за девять месяцев обыграл 16 лучших игроков рейтингового турнира, нанеся поражение Стюарту Бинхэму со счетом 6-2 для выхода в финал World Grand Prix в Ковентри.