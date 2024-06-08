В Рязани построят завод по производству бетона

Документ подписали губернатор Павел Малков и руководитель организации Виктор Меркушин. В результате сотрудничества в Рязанской области построят предприятие по производству бетона, мощность которого будет достигать 50 тысяч кубометров в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии