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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани построят завод по производству бетона

В Рязани построят завод по производству бетона

Документ подписали губернатор Павел Малков и руководитель организации Виктор Меркушин. В результате сотрудничества в Рязанской области построят предприятие по производству бетона, мощность которого будет достигать 50 тысяч кубометров в год.

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