Гасилин вызвал Радимова на дебаты: «Именно вы занимаетесь подменой понятий и переходите на личное»

«Хочу прекратить этот бесполезный ссор в социальных сетях и поговорить с глазу на глаз. Не хотите лично, давайте публично! Я вызываю вас на дебаты! Ведь именно вы занимаетесь подменой понятий, говоря, что горой за своих игроков, а сами льёте на меня желчью.