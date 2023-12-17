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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасилин вызвал Радимова на дебаты: «Именно вы занимаетесь подменой понятий и переходите на личное»

«Хочу прекратить этот бесполезный ссор в социальных сетях и поговорить с глазу на глаз. Не хотите лично, давайте публично! Я вызываю вас на дебаты! Ведь именно вы занимаетесь подменой понятий, говоря, что горой за своих игроков, а сами льёте на меня желчью.

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